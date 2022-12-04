الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد4 ديسمبر

سائقة تدهس رجل بالخطأ

منذ 54 دقيقة
0
1143
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    موقف صعب لسيدة وابنتها والسبب

    منذ 4 دقيقة
    0
    1035
    تمساح يلتهم طفل رضيع حيًا أمام والده

    تمساح يلتهم طفل رضيع حيًا أمام والده

    منذ 8 دقيقة
    0
    130
    &#8220;الرشيدي &#8220;: أبو بكر لاعب مميز لكن لم يخدم ناديه للمشاركة في كأس العالم (فيديو)

    “الرشيدي “: أبو بكر لاعب مميز لكن لم يخدم ناديه للمشاركة في كأس العالم (فيديو)

    منذ 13 دقيقة
    0
    1118
    المجموعة السعودية للورق توفر وظائف شاغرة

    المجموعة السعودية للورق توفر وظائف شاغرة

    منذ 29 دقيقة
    0
    1100

    اهم شيء يركبون القطار

    منذ 33 دقيقة
    0
    1150