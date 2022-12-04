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الاحد4 ديسمبر

المجموعة السعودية للورق توفر وظائف شاغرة

منذ 28 دقيقة
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المجموعة السعودية للورق توفر وظائف شاغرة
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كشفت المجموعة السعودية للورق، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو: موظف الخزينة، بينما المسؤوليات: معالجة دفتر الأستاذ وحجز / فحص القيود فيما يتعلق بجميع المعاملات النقدية والمصرفية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصروفات النثرية والمدفوعات والإيصالات والتسويات … إلخ.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد من معالجة جميع المعاملات والتقارير النقدية والمصرفية وفقًا للإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية بحيث تفي الشركة بجميع متطلبات إعداد التقارير التشريعية، وغيرها من المسؤوليات.

وأشارت المجموعة، إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع لينكدإن لخدمات التوظيف

 

 

 

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