تحدث حسام الرفاعي موظف الأمن بالمسجد الحرام، عن شعوره وتجربته بالعمل منذ 5 أعوام في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩ .

وقال الرفاعي في حديثه على العربية:” إنك تخدم ضيوف رب العالمين في المسجد الحرام، وتقوم بتوجيههم للأماكن المخصصة شيء جميل”، لافتًا أنه يتحدث أكثر من لغة.

وأضاف:” أن الحديث مع المعتمرين من كافة أنحاء العالم سهل له الحديث باللغات الـ 4″، مُشيرًا إلى أنه يعمل بالمسجد الحرام من 5 سنوات .