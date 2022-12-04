تحدث حسام الرفاعي موظف الأمن بالمسجد الحرام، عن شعوره وتجربته بالعمل منذ 5 أعوام في المسجد الحرام .
وقال الرفاعي في حديثه على العربية:” إنك تخدم ضيوف رب العالمين في المسجد الحرام، وتقوم بتوجيههم للأماكن المخصصة شيء جميل”، لافتًا أنه يتحدث أكثر من لغة.
وأضاف:” أن الحديث مع المعتمرين من كافة أنحاء العالم سهل له الحديث باللغات الـ 4″، مُشيرًا إلى أنه يعمل بالمسجد الحرام من 5 سنوات .
"حسام الرفاعي" موظف أمن يتحدث 4 لغات، يحكي عن شعوره وتجربته بالعمل منذ 5 أعوام في #المسجد_الحرام
عبر:@Hisham_Khayyat pic.twitter.com/m2xJSUxmbe
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 4, 2022
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