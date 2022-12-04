أكد المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، على استمرار الحالة المطرية على المملكة من الاثنين إلى الخميس، بينما فصل الشتاء يتميز بالدفء.

وقال عقيل العقيل، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة يقابلها رياح شمالية مما يساعد على حالة من عدم الاستقرار، وكذلك تعمد المنخفض الجوي من سطح الأرض.

وأوضح أن الأمطار متوقعة اليوم على الحدود الشمالية ومنها محافظة رفحاء وما جاورها، وبعض أجزاء القطاع الشمالي الشرقي في حفر الباطن وبعض أجزاء القصيم، لافتا إلى دخول “موسم المربعانية” منذ الخميس الماضي ودرجات الحرارة في الشمال ستلامس “الصفر”.

فيديو | "حالة الطقس" .. استمرار الحالة المطرية على المملكة من الاثنين إلى الخميس.. وفصل الشتاء يتميز بالدفء#برنامج_اليوم pic.twitter.com/9IEGIBZQgh — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 4, 2022