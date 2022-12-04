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الاحد4 ديسمبر

لقطة من القصيم في التسعينات الهجرية

منذ 5 دقيقة
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لقطة من القصيم في التسعينات الهجرية
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