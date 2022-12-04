صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً ، وفيما يلي أسماء المتبرعين :

إبراهيم بن عبده بن حسن عامر ، إبراهيم بن علي بن عبدالله آل ساعد المقبل ، إبراهيم بن عويد بن منيزل القعسه الفهيقي ، إبراهيم بن فوزي بن عبدالرحمن الدعيجي ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عامر ، إبراهيم بن محمد بن شريف حقوي ، إبراهيم بن محمد بن فارس الغبيوي العتيبي ، إبراهيم بن نايز بن هزاع الزحيمي السلمي ، أحمد بن إبراهيم بن حويس آل حويس القوزي ، أحمد بن حجي بن صالح الحسن ، أحمد بن راشد بن أحمد ال سعد الزهراني ، أحمد بن سعد بن سفر العميري الحارثي ، أحمد بن صالح بن متعب آل شافي الغامدي ، أحمد بن عبدالله بن محسن القرف السفياني ، أحمد بن علي بن ناصر الجفان ، أحمد بن علي بن يحي آل سعد ، أحمد بن محمد بن حسين العذيقي المقعدي ، أحمد بن محمد بن علي آل سعد الزهراني ، أحمد بن هريش بن أحمد السعدي الزهراني ، أسامة بن صالح بن علي الدبيان ، إسماعيل بن دبشي بن سعود الفريجي الرويلي ، أصيل بن أحمد بن علي خليفة ، البراء بن محمد بن عمر كمال ، أمجد بن أحمد بن مبارك السويدي الزهراني ، أحمد بن عطية بن علي الغبيشي الغامدي ، أحمد بن عقيل بن أحمد ال جمعان الحارثي ، أحمد بن محمد بن أحمد مغواف علواني ، أحمد بن محمد بن محسن الحليمي ، أسامه بن إبراهيم بن إبراهيم عطيف ، أكرم بن عبدالله بن سعد آل ذوب الغامدي ، باسم بن سعد بن فلاح الموكا ، باسم بن محمد بن محمد العبدلي حربي ، بدر بن عبدالله بن محمد العضيبي ، بشر بن نوران بن عايض الفريليسي الرشيدي ، بندر بن أحمد بن اسماعيل الهرفي ، بندر بن خضران بن عبدالله الطفيلي الزهراني ، بندر بن رزفان بن بطي القلادي الرشيدي ، بندر بن صالح بن بجاد الحنتوشي العتيبي ، بندر بن محمد بن علي مجرشي ، تركي بن حسن بن سعيد آل مسفر الشمراني ، تركي بن صالح بن مرشد السالم ، تركي بن عثمان بن محمد الحندودي الغامدي ، تركي بن محمد بن عبدالرحمن الهراوي المالكي ، تركي بن ناصر بن علي السديري ، تميم بن حمد بن عثمان الطويل ، جبران بن محمد بن ابن يحي آل يزيد القحطاني ، جبران بن مداوي بن يحي آل محاج القحطاني ، جبران بن محمد بن حسن الخالدي المالكي ، جمال بن عبدالله بن علي البصري ، جمل بن محمد بن شارع المسارده القحطاني ، جهز بن ساير بن خاتم البريكي الشمري ، حاتم بن أحمد بن يسلم باتياه ، حامد بن مسعد بن سعيد البكيري المالكي ، حبيب بن فهد بن علي الدبيس ، حسن بن بركات بن محمد اليحياوي العبدلي ، حسن بن جبران بن حمدان اليامي ، حسن بن حسين بن علي الناصر ، حسن بن سالم بن حماد آل عليان ، حسن بن محمد بن علي الكعبي العمري ، حسين بن حامد بن حسين ىن سويدان ، حسين بن محمد بن يحي فرهدي ، حشان بن جابر بن ابو فقايا بن ظافر ال فطيح ، حمد بن أحمد بن عبدالله الأحمد ، حمد بن عايض بن حمد ال ذبيان ، حمدان بن ناصر بن صالح آل مفرش النجراني ، حمود بن نزال بن غريب الجعفري العنزي ، خالد بن حاكم بن راشد الجبلي المطيري ، خالد بن حسن بن محمد زيداني غزواني ، خالد بن صالح بن عبدالقادر الحارثي ، خالد بن عبدالعزيز بن سعد العرفج ، خالد بن علي بن أحمد شوك ، خالد بن عمرو بن شحات الجحدلي ، خالد بن يوسف بن أحمد الدالوي ، خلف بن مهلى بن حمدي الغرابي الحربي ، دهام بن غانم بن دهام الدهام ، ذياب بن حمود بن عتيق المشرافي المطيري ، راكان بن عبداللطيف بن محمد الفرج ، راكان بن نايف بن طلق العضيله المطيري ، رايد بن سعيد بن محمد ال حسين الشهراني ، رائد بن عبده بن محمد ملحان ، رباب بنت أحمد بن عثمان الذروي ، رضى بن عبدالحكيم بن فردان آل فردان ، رقواني بن أحمد بن يحي شاجرى ، رياض بن حسن بن عيسى آل سعدي ، زياد بن سند بن عويض العمري ، زياد بن محمد بن سالم الشهري ، زياد عبدالله بن سعيد بن أحمد بني حسن الزهراني ، زيد بن عبد بن سلامة المدمي العطوي ، ساري بن صالح بن عيسى العميري ، سالم بن حشان بن حمد آل فطيح العجمي ، سالم بن راشد بن سالم ال شماخ ، سالم بن عطالله بن ساير التريباني الشمري ، سالم بن نواف بن محمد الزياني الشهري ، سالم محمد بن هادي بن مسعود ال هادي الحداد ، سامي بن محمد بن عائد الصريبطي البلوى ، سطام بن محمد بن مصلح الرحيمي المطيري ، سطام بن مسعد بن قريفان الرحيمي المطيري ، سعد بن محمد بن سعد الجهيم ، سعود بن مفرح بن نهار الضوي العنزي ، سعيد بن جبران بن سعيد بن حزام القحطاني .