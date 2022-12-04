أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.9 %، مغلقا عند 10724 نقطة (- 99 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ يوليو 2021، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 33 ريالا.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”معادن” و”مصرف الإنماء” و”بنك ساب” و”أكوا باور” و”سابك للمغذيات” و”اتحاد اتصالات”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتراجع سهم “جبل عمر” بنسبة 3 % عند 18.20 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ 10 سنوات، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وهبطت أسهم “ذيب” و”أميانتيت” و”عناية” بالنسبة القصوى.

وأغلق سهم “التأمين العربية” عند 10.70 ريال (- 5 %).

في المقابل، صعد سهم “موافق” بنسبة 3 % عند 50 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 9 مليون سهم، وبقيمة 434 مليون ريال.

وتصدر سهم “أسيج” ارتفاعات اليوم بأكثر من 7 %.