في لفتة مثيرة، أعلنت بلدية نيويورك عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إدارة مختصة باصطياد و إعدام ملايين الفئران المنتشرة في المدينة وضواحيها، براتب سنوي يتراوح بين 120 و170 ألف دول

وقالت البلدية، التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز أن من يطمح إلى الفوز بمنصب “مدير برنامج الحد من القوارض” الملحق ببلدية نيويورك أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة “على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار”.

وقال آدامز على موقع تويتر: “لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان”، مشجعاً أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: “وظيفة أحلامكم في انتظاركم”.

واشترطت البلدية أن يكون لدى الساعي إلى هذه الوظيفة، لكي يكون “المرشح المثالي” لها “شديد الاندفاع ، متمتعاً بالقدر الكافي من الدموية، ومصمماً على درس كل الحلول من زوايا مختلفة، لا سيما لتحسين الكفاءة التشغيلية، وجمع البيانات، والابتكار التكنولوجي، وإدارة النفايات وتنفيذ الإعدام على نطاق واسع بهذه القوارض التي تتكاثر في شوارع نيويورك ومترو أنفاقها”.

يذكر أن عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر، أي نحو 9 ملايين، وكان الروائي الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز أثار هذه المسألة بعدما زار المدينة عام 1842.