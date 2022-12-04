طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات.

وأوضح المستشفى أن الوظائف متاحة للجنسين، وفق المسميات الوظيفية التالية:

_كاتب حراسة:

المؤهلات والخبرة

التعليم الثانوي مطلوب.

ثنائي اللغة الإنجليزية والعربية.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنسبة 60٪.

يفضل الكفاءة الحاسوبية الأساسية.

_استشاري مساعد أمراض الدم:

التخرج من كلية طب معتمدة مقبولة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة عامة).

خمس (5) سنوات من التدريب في التخصص والتخصصات الفرعية بالإضافة إلى خبرة ما بعد التدريب المطلوبة.

_ممثل علاقات المريض الثاني

مطلوب درجة البكالوريوس في الخدمات الاجتماعية أو علم النفس. أو دبلوم IPA في إدارة المستشفيات.

مطلوب درجة البكالوريوس في الخدمات الاجتماعية أو علم النفس مع عدم وجود خبرة أو خبرة 5 سنوات في علاقات المرضى / العمل الاجتماعي مع دبلوم IPA في إدارة المستشفيات.

وأشار إلى أن التقديم لوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الروابط التالية:

كاتب حراسة

من هنــــــــــا

ممثل علاقات المريض الثاني

من هنــــــــــا

استشاري مساعد أمراض الدم

من هنـــــــــــا