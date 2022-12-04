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الاحد4 ديسمبر

فلكي مغربي يتنبأ بمفاجأة لمنتخب المغرب في المونديال

منذ 22 دقيقة
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تنبأ الفلكي المغربي الشهير، عبد العزيز الخطابي، بفوز المنتخب المغربي بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وتوقع الفلكي الخطابي، أو ما يوصف بـ”العراف” المغربي الشهير، عدة تنبؤات صادمة في سنة 2022 وطنيا و دوليا، منها انتخاب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفوز المنتخب المغربي بكأس العالم.

وكان منتخب المغرب تأهل بجدارة إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، وسيواجه نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية.

 

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