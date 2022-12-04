صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في تمام الساعة: 20:48 مساء اليوم على الرقم الموحد 997 باتجاه نزول بيده بجوار السد.

وأضاف تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تم التمركز بالموقع من وقت البلاغ لحين الساعة 23:03 وتمكنت فرق الدفاع المدني من استخراج الحالة من الموقع.

وتابع وبالكشف عليها اتضح أنها قد فارقت الحياة سائلا الله له الرحمة والمغفرة.