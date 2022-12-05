علق جود بيلينغهام لاعب وسط ‎إنجلترا، على مواجهة ‎فرنسا في ربع النهائي، قائلا: “سنواجه منتخب يضم بين صفوفه واحد من أفضل ثلاث لاعبين بالعالم .. كيليان مبابي”.

وكان المنتخب الانجليزي فاز على السنغال بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على استاد البيت بمدينة الخور، وحجز بطاقة عبوره للدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

يذكر أن اللاعب جوردان هندرسون سجل في الدقيقة 38 الهدف الأول لصالح منتخب بلاده، وفي الدقيقة 45 سجل النجم المنتخب الإنجليزي هاري كين ثاني الأهداف، كما تمكن اللاعب بوكايو ساكا من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 57 من عمر المباراة.