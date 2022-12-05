يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية إلى دولة قطر.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.
زيارة موفقة بأذن الله !! كان الشيخ زايد رحمه الله يود تكوين أتحاد شاملاً الأمارات السبع و قطر و البحرين ولكن قطر و البحرين رفضتا ذلك و لو تخيلنا أنضمامهما إلى الأمارات منذُ ذلك العهد فماذا سوف يكون الأمر عليه الآن !!؟؟ لا شك سوف يكون أفضل و أقوى.
الله يجمع شملهم ويوحد دول الخليج وشعوبها والدول العربية والاسلامية ….
الحمدلله خبر اسعدني