يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية إلى دولة قطر.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.