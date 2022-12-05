نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 27 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكّد المتحدث الرسمي لأمانة جدة ، محمد بن عبيد البقمي ، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 16.100 منشأة صحية و 11.733 منشأة تجارية وإغلاق 967 منشأة مخالفة.

وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 23.266 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940