صعدت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعدما أبقت “أوبك بلس” على الإنتاج دون تغيير، وأحرزت الصين مزيدًا من التقدم نحو إعادة فتح الاقتصاد، مع بدء دخول العقوبات على الخام الروسي حيز التنفيذ.

وحققت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير، ارتفاعا بنسبة 0.57% أو بنحو 51 سنتًا إلى 86.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.68% أو 54 سنتًا إلى 80.52 دولارًا للبرميل.

وكانت قد اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، على إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية أمس الأحد، مع التوقف مؤقتًا لتقييم السوق العالمية.