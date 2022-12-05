أكد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، على دهشته من الخروج المبكر للمنتخب الألماني من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقال ميسي، 35 عامًا، في تصريحات لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية الرياضية: «نعم، اندهشت»، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع إخفاقًا مبكرًا آخر للمنتخب الألماني في المونديال.

وصرح ميسي إن المنتخب الألماني يضم بين صفوفه عددا من اللاعبين المهمين، كما أنه فريق شاب، مضيفًا: «المنتخب الألماني دائما بين أفضل الفرق»، مؤكدًا أن عدم وصول المنتخب الألماني للأدوار الإقصائية في المونديال للنسخة الثانية كان مفاجأة بالنسبة له، كما يؤكد مدى صعوبة وقوة المونديال الحالي.