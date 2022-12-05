ظهرت المغنية والممثلة الأمريكية لوسي هيل، اليوم الاثنين، وهي تزور المعالم الأثرية في محافظة العلا.

وعرف الجمهور لوسي هيل للمرة الأولى في برنامج الواقع American Juniors في العام 2003، ومن ثمّ انتقلت إلى لوس أنجلوس في عمر الخامسة عشرة بهدف الحصول على أدوار درامية، وتحقق الأمر معها مع بضعة أدوار ثانوية بداية خلال مشاركتها في إحدى حلقات قناة ديزني الأطفال.

وفي ديسمبر 2009 اختيرت لدور اريا مونتغمري في السلسلة التلفزيونية الكاذبات الصغيرات الجميلات، وفي عام 2010 فازت لوسي بجائزة اختيار المراهقين عن دورها بالمسلسل، بينما في العام 2012 كان لها دور بطولي في أحدث أفلام حكاية سيندريللا. وفي يونيو 2013 تمّ اختيارها لتكون سفيرة الماركة التجميلية Mark Girl.