أوضحت مصادر اليوم الإثنين أن لاعب الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني سيجري زيارة طبية كل أسبوعين للفريق المعالج له في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، عقب إجراء عمليتين جراحيتين بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وقالت المصادر ، أن الأطباء في مدينة الملك عبد العزيز في الحرس الوطني، المشرفين على حالة الشهراني، لم يذكروا موعد عودته للنشاط الرياضي ، لافتة إلى أن الحديث عن أي مواعيد الآن لن يكون دقيقًا.

فيما أكد غرم العمري، وكيل أعمال نجم الهلال ، أنه يصعب حاليا تحديد موعد عودته للملاعب والمشاركة مع فريقه.