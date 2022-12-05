تصدر نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا قائمة أكثر اللاعبين مشيًا على أرض الملعب أثناء مباريات كأس العالم.

وكشفت الإحصائيات من تقارير ملخص ما بعد المباراة أن ميسي يتصدر جميع اللاعبين في كأس العالم لمعظم المسافات المقطوعة بوتيرة مشي (0-7 كم / ساعة).

وتظهر جميع مبارياته الأربع في قائمة أفضل 10 مباريات في البطولة لمسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

وكان قائد منتخب بولندا الأكثر مشيًا على أرض الملعب في البطولة حتى دور ال16 فقطع المهاجم البولندي، الذي سجل 78 هدفاً في 138 مباراة دولية مع بولندا مسافة 10.84 كيلومترات في فوز فريقه 2-0 على الأخضر، جاء منها 5.20 كيلومتر بخطى سريعة، وهي الأعلى في البطولة.