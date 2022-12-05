بدأت “الصحة” بالتعاون مع هيئة المواصفات في تطبيق نموذج التميز في الخدمة بمركز 937 والذي يعد أحد النماذج التطبيقية للإستراتيجية الوطنية للجودة .

وأوضحت أن الهدف من تطبيق النموذج بالتعاون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيدين، حيث تعد “الصحة” أول قطاع حكومي يقوم بتطبيق نموذج التميز في الخدمة .

وأكدت أن مركز 937 بادر بتطبيق هذا النموذج، ثم التدريب على منهجية التقييم العلمية، وتأهيل مقيمين داخليين للتميز في الخدمات، وشرع الفريق بإشراف المختصين من الجهتين إلى تنفيذ خطة عمل المشروع، والتي تضمنت التقييم المكتبي والميداني لمركز اتصال الصحة 937، والاطلاع على الأدلة والشواهد المتوفرة وحصرها، إضافة إلى تحديد درجات التقييم المتعلقة بالمعايير المختلفة لنموذج التميز في الخدمة، إلى جانب تحديد مدى نضج التميز في المركز، وأبرز نقاط القوة التي يملكها، وفرص التحسين اللازمة لإغلاق الفجوة الحالية، بهدف تمكين المركز من السير قدماً نحو التميز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات .

يذكر أن نموذج التميز في الخدمة يُعد أحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للجودة، ويمثل أبرز النماذج التطبيقية التي تساعد القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية وتحديداً الهدف الرابع والذي ينص على : تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات والمنتجات الوطنية بجميع القطاعات المستهدفة بما يحقق رضا وتطلعات المستفيدين ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .