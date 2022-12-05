وثقت كاميرات استاد الجنوب بقطر حزن الجمهور الياباني بخسارة اليابان أمام كرواتيا والخروج من ثمن نهائي كأس العالم.

وحجز منتخب كرواتيا، مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد فوزه على اليابان بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) فيما تنتظر كرواتيا الفائز من لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية.