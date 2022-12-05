أعلنَت الجهة المنظمة لفعاليات موسم الدرعية 2022 اليوم، طرحَ تذاكر مباراة كأس موسم الدرعية التي ستجمع فريق الهلال السعودي وفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي،المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك للزوار وعشاق الرياضة وكرة القدم من داخل وخارج المملكة عبر الموقع الرسمي للموسم مـن خلال الرابط https://diriyahseason.sa/ar.

وتجمع مباراة كأس موسم الدرعية، الهلال بطل الدوري الموسم الماضي، وفريق نيوكاسل الذي يحقق مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي، بعد عودة اللاعبين الدوليين من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم.

وتشهد فعاليات وبطولات موسم الدرعية بنسخته الثانية اهتماماً وحضوراً عالمياً مميزاً حتى الآن، ويتوقع استمرارها في البطولات الكروية الكبرى التي سيستضيفها الموسم خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولة فورمولا إي درعية إي بري.

وتستضيف المملكة للمرة الثانية كأس السوبر الإسباني ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، التي يشارك فيها كل من ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، إلى جانب استضافة كأس EA Sports Supercup السوبر الإيطالي يوم 18 من شهر يناير 2023م، حيث ستجمع المباراة بين فريقي ميلان بطل الدوري مع إنتر ميلان بطل الكأس، وكلتا البطولتين سيحتضنهما ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.