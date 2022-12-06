كشفت شركة تموين الشرق للتجارة، عن توفر 5 وظائف إدارية لحملة الدبلوم بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
وتشمل المتطلبات والمهارات:
1- أن تكون المتقدمة تحمل دبلوم سنتين سكرتارية.
2- خبرة سنه وأكثر بمجال السكرتارية.
3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
4- إجادة التعامل مع جميع برامج المايكروسوفت بشكل احترافي Word – Excel – Outlook -PowerPoint.
وحول تفاصيل الوظيفة:
– نظام العمل: دوام كامل.
– ساعات العمل: 8 ساعات فتره صباحية ثابته.
– الدور الوظيفي: سكرتارية.
– الراتب: سيتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية.
– مقر العمل: الرياض.
وأوضحت أن التقديم بدأ أمس الإثنين بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م، داعية إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):[email protected]
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