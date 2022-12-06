كشفت شركة تموين الشرق للتجارة، عن توفر 5 وظائف إدارية لحملة الدبلوم بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وتشمل المتطلبات والمهارات:

1- أن تكون المتقدمة تحمل دبلوم سنتين سكرتارية.

2- خبرة سنه وأكثر بمجال السكرتارية.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

4- إجادة التعامل مع جميع برامج المايكروسوفت بشكل احترافي Word – Excel – Outlook -PowerPoint.

وحول تفاصيل الوظيفة:

– نظام العمل: دوام كامل.

– ساعات العمل: 8 ساعات فتره صباحية ثابته.

– الدور الوظيفي: سكرتارية.

– الراتب: سيتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية.

– مقر العمل: الرياض.

وأوضحت أن التقديم بدأ أمس الإثنين بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م، داعية إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):[email protected]