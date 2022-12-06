تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫94454 مقابل الريال الواحد 0٫25351
الدولار: 3٫75903 مقابل الريال الواحد 0٫26603
درهم إماراتي:1٫02339 مقابل الريال الواحد 0٫97714
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫56769
دينار أردني:5٫29970 مقابل الريال الواحد 0٫18869
دينار كويتي:12٫23428 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 9٫97093 مقابل الريال الواحد 0٫10030
الريال القطري:1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860
الدرهم المغربي:0٫35525 مقابل الريال الواحد 2٫81752
الجنيه المصري: 0٫15306 مقابل الريال الواحد 6٫53357
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