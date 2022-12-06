تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫94454 مقابل الريال الواحد 0٫25351

الدولار: 3٫75903 مقابل الريال الواحد 0٫26603

درهم إماراتي:1٫02339 مقابل الريال الواحد 0٫97714

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫56769

دينار أردني:5٫29970 مقابل الريال الواحد 0٫18869

دينار كويتي:12٫23428 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني: 9٫97093 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري:1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي:0٫35525 مقابل الريال الواحد 2٫81752

الجنيه المصري: 0٫15306 مقابل الريال الواحد 6٫53357