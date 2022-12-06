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الثلاثاء6 ديسمبر

“المياه الوطنية” تبدأ استقبال طلبات توصيلات المياه في حيي المندرين والشفاء بجدة

منذ 17 دقيقة
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&#8220;المياه الوطنية&#8221; تبدأ استقبال طلبات توصيلات المياه في حيي المندرين والشفاء بجدة
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أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في عدد من أحياء محافظة جدة، مؤكدة أنها انتهت من أعمال إيصال شبكات المياه إلى أحياء جديدة بمحافظة جدة، منها حيي (المندرين، والشفاء)، مبينة أن أطوالها تجاوزت (26.953) مترًا طوليًا لخدمة نحو (26) ألف مستفيد.

وبيّنت الشركة أن آلية استقبال طلبات التوصيلات لخدمات المياه لمن يملكون صكوكاً إلكترونية ستكون عبر الفرع الإلكتروني للشركة وتطبيق المياه، فيما ستتم خدمة ملاك العقارات الذين لايملكون صكوكاً إلكترونية لعقاراتهم من خلال زيارة أحد مراكز خدمات العملاء لطلب الخدمة.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ أعمالها التنموية لإيصال الخدمات في مختلف الأحياء، وزيادة نسب التغطية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء.

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