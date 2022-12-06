أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10444 نقطة (+ 25 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 77.80 ريال.

وأنهت أسهم “سلوشنز” و”علم” و”كيان السعودية” و”المجموعة السعودية” و”بترو رابغ” و”معادن” و”أكوا باور”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتصدر سهم “التصنيع الوطنية” ارتفاعات اليوم بنسبة 6 %.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 32.15 ريال.

وأغلق سهم “الأهلي السعودي” عند 47.80 ريال (- 2 %)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو عامين، وسط تداولات بلغت نحو 12.2 مليون سهم، وبقيمة بلغت نحو 600 مليون ريال.

وتراجعت أسهم “السعودي الفرنسي” و”بنك ساب” و”بنك الرياض”، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وأغلق سهم “سبكيم العالمية” عند 35.90 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وتصدر سهم “عناية” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 9.31 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وتراجع سهم “سينومي سنترز – المراكز العربية سابقا” بنسبة 1 % عند 19.58 ريال.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، أغلق صندوق “جدوى ريت السعودية” عد 12.28 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.