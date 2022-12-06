التقطت كاميرات ملعب ستاد المدينة التعليمي بقطر تشجيع وحماس كبير من الجماهير المغربية قبل مواجهة منتخب بلادهم أمام إسبانيا ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني في تمام الساعة السادسة مساءًا، ويلتقي الفائز مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا، والمقرر لها مساء اليوم في تمام العاشرة.

وتأهل منتخب المغرب الى دور الـ 16 كأول المجموعة السادسة التى ضمت كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا وافتتحت المغرب مبارياتها فى المونديال بالتعادل مع كرواتيا ثم الفوز على بلجيكا ثم الفوز على كندا فى الجولة الأخيرة .

وتأهل منتخب إسبانيا الى هذا الدور بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الخامسة التى ضمت كل من ألمانيا واليابان وكوستاريكا وافتتح منتخب اسبانيا مبارياته بالفوز الكبير بسباعية نظيفة على منتخب كورستاريكا ثم تعادل مع منتخب المانيا قبل أن يخسر من منتخب اليابان ليحتل المركز الثاني خلف اليابان المتصدر .