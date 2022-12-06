أكد لاعب الهلال والمنتخب سالم الدوسري ، أنهم قدموا كل ما لديهم في بطولة كأس العالم 2022.

وعن مشاركة المنتخب في المونديال قال الدوسري : “لعبنا مباراة تاريخية أمام الارجنتين، التسجيل في كأس العالم أحد طموحاتي، وما زال للمجد بقية”.

وأضاف:”إذا كان اللاعب ماعنده طموح يحققه، لن يصبح لاعب عظيم.”

وفيما يخص حالته الصحية، بعد الإصابة التي لحقت به خلال المونديال، قال الدوسري:”أموري طبية”.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري سجل هدفين في كأس العالم الأخيرة أمام منتخبي الأرجنتين والمكسيك.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يخسر من بولندا والمكسيك ويودع المونديال.