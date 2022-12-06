نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين صورة لشخصية نوارة التي تلعبها خلال أحداث مسلسل الونش من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بخاصية إستوري”.

وعلقت ميرهان على صورة لها من كواليس الشخصية قائلة: “نوارة من مسلسل الونش دلوقتي على قناة الحياة بعد الإعلانات “.

يذكر أن قناة الحياة تعرض مسلسل مشوار الونش وهو من بطولة محمد رجب ومحمود عبدالمغني،و ميمي جمال، و منة فضالي، و ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.