توجه لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي لوالدته في المدرجات أثناء الاحتفال بعد فوز المغرب على إسبانيا وتأهله لربع نهائي كأس العالم 2022.

وظهر حكيمي وهو يصعد الحواجز للوصول لوالدته التي قامت بتقبيل رأسه فور وصوله إليه ليقوم بتقبيلها هو الآخر ثم يعود للملعب للاحتفال مع زملائه.

وواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، في سابع مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، لكنهما انتهيا بالتعادل السلبي أيضا ليتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية، والتي ابتسم الحظ فيها لمنتخب المغرب بنتيجة 3-0.

يذكر أن منتخب المغرب سيكون على موعد مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، آخر مباراة في دور الـ16، والتي ستُلعب مساء الثلاثاء.