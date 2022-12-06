وزير الرياضة بعد فوز المغرب: مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة المنتخب المغربي بمناسبة بلوغه دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر2022 .

ونشر وزير الرياضة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قال فيها: “ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية.. مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة”.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وواجه منتخب المغرب نظيره الإسباني، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، في سابع مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.