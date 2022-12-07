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الاربعاء7 ديسمبر

بالفيديو.. وزير الطاقة يتفاخر بدول مجلس التعاون الخليجي

منذ 24 دقيقة
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بالفيديو.. وزير الطاقة يتفاخر بدول مجلس التعاون الخليجي
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الخليج أصبح اليوم أرض الفرص والأمل والطموحين وأرض العازمين، ونحن عازمون على توفير الفرص لشبابنا.

وأضاف خلال مؤتمر جيبكا السنوي : للتفاخر بدول مجلس التعاون الخليجي، من يستضيف كأس العالم حالياً ؟ ومن يستضيف هذا المؤتمر اليوم ؟ لذا مرحباً بكم في الخليج الذي أصبح اليوم أرض الفرص والأمل والطموحين وأرض العازمين”.

وتابع أن جميع دول الخليج تطمح لإعطاء الشباب والشابات حقهم في اختيار المستقبل الذي يريدونه وأي طموح يريدون أن يمضوا في طريقه.

وأتم حديثه قائلاً أن لا خطاب يقال اليوم غير أن كل هدف وبرنامج ضمن رؤية 2030 سوف يتم تحقيقه على أيدي الشباب .

 

 

 

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