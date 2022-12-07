بالفيديو.. وزير الطاقة يتفاخر بدول مجلس التعاون الخليجي

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الخليج أصبح اليوم أرض الفرص والأمل والطموحين وأرض العازمين، ونحن عازمون على توفير الفرص لشبابنا.

وأضاف خلال مؤتمر جيبكا السنوي : للتفاخر بدول مجلس التعاون الخليجي، من يستضيف كأس العالم حالياً ؟ ومن يستضيف هذا المؤتمر اليوم ؟ لذا مرحباً بكم في الخليج الذي أصبح اليوم أرض الفرص والأمل والطموحين وأرض العازمين”.

وتابع أن جميع دول الخليج تطمح لإعطاء الشباب والشابات حقهم في اختيار المستقبل الذي يريدونه وأي طموح يريدون أن يمضوا في طريقه.

وأتم حديثه قائلاً أن لا خطاب يقال اليوم غير أن كل هدف وبرنامج ضمن رؤية 2030 سوف يتم تحقيقه على أيدي الشباب .

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: كل هدف وبرنامج ضمن #رؤية_2030 سوف يتم تحقيقه على أيدي الشباب #الإخبارية pic.twitter.com/4vQiGvQKUn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2022

فيديو | الأمير عبد العزيز بن سلمان: دول الخليج تطمح لإعطاء الشباب والشابات حقهم في اختيار المستقبل الذي يريدونه#الإخبارية pic.twitter.com/P6A67UOrAh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2022