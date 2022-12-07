علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أنباء انضمامه لنادي ‎النصر خلال فترة الانتقالات المقبلة، قائلا:”غير صحيح”.

وكان خوسيه دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية ذكر:”كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب”.

وتابع:”رونالدو وافق على قبول عرض نادي النصر، دون تردد، صحيح أن النصر حاول ضم اللاعب البرتغالي من قبل، ولكن هذه المرة اهتمام النصر كان كبيراً ونهائيا”.