علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أنباء انضمامه لنادي النصر خلال فترة الانتقالات المقبلة، قائلا:”غير صحيح”.
وكان خوسيه دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية ذكر:”كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب”.
وتابع:”رونالدو وافق على قبول عرض نادي النصر، دون تردد، صحيح أن النصر حاول ضم اللاعب البرتغالي من قبل، ولكن هذه المرة اهتمام النصر كان كبيراً ونهائيا”.
فيديو | ردًا على أنباء انضمامه لنادي #النصر ..
كريستيانو رونالدو يرد:
غير صحيح #FIFAWorldCup #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/D5egOJDfRW
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 6, 2022
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