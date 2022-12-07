طالبت قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات بأخذ الحذر أثناء القيادة على عدد من الطرق بمناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية؛ بسبب التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

وأشارت قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل مستخدمي الطرق بمكة المكرمة في كل من الشفا والطائف والهدا، لكون المنطقة قد تشهد هطول أمطار رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتابعت أن الحالة ستشهدها طرق منطقة عسير في كل من المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وكذلك طرق محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.