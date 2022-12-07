الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء7 ديسمبر

تحدي سيدة على سكة القطار

منذ 52 دقيقة
0
1207
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    زادو الألم على المريض

    منذ 7 دقيقة
    0
    1018
    &#8220;الزكاة والضريبة&#8221; تؤكد إعفاء التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة

    “الزكاة والضريبة” تؤكد إعفاء التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة

    منذ 7 دقيقة
    0
    1100
    حيوانات انقرضت تمامًا من المملكة

    حيوانات انقرضت تمامًا من المملكة

    منذ 17 دقيقة
    0
    1203
    الفنان خالد عبد الرحمن يتحدث لأول مرة عن قصة علاقته بفتاة وقع في حبها (فيديو)

    الفنان خالد عبد الرحمن يتحدث لأول مرة عن قصة علاقته بفتاة وقع في حبها (فيديو)

    منذ 22 دقيقة
    0
    384
    توقعات بتحقيق فائض في موازنة 2023

    توقعات بتحقيق فائض في موازنة 2023

    منذ 27 دقيقة
    0
    12421