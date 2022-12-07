أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 2.5 %، مغلقا عند 10185 نقطة (- 259 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ عام ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وبانخفاض اليوم تصل خسائر السوق السعودي إلى نحو 1100 نقطة منذ بداية العام الجاري وبنسبة 10 %، مقارنة بنهاية العام 2021.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 5 % عند 74 ريالا، وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 31.75 ريال (- 1 %).

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”سابك” و”العربي الوطني” و”نادك” و”سبكيم العالمية” و”مجموعة تداول” و”بنك ساب” و”التصنيع الوطنية” و”بنك الرياض” و”جبل عمر” و”بنك البلاد” و”سابك للمغذيات”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

في المقابل، تصدر سهم “بروج للتأمين” ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 16.66 ريال.