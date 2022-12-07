بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الرياض، مساء اليوم، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.