امتدح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو دور مجموعات كأس العالم FIFA ووصفه بأنه ”الأفضل على الإطلاق“، وذلك بعد إجراء مباريات المجموعات الثمانية والتي آلت إلى نتائج جنونية، بالإضافة إلى أنها سجلت أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاهدين من داخل الملاعب وعبر الشاشات حول العالم، والأعداد القياسية لمن حضروا مهرجان المشجعين في الدوحة والتي تثبت مرة أخرى مدى الشعبية التي تحظى بها كرة القدم بين جميع دول العالم.

وفي حديث قبيل انطلاق منافسات ربع النهائي، أثنى رئيس FIFA على جودة اللعب الذي قدمته المنتخبات الـ 32 التي تنافست في مرحلة المجموعات، وأكد على مستوى الشغف الذي كان حاضراً داخل جنبات المدرجات، وفي مهرجان المشجعين وحدائق المشجعين التي احتضنتها قطر.

وصرح رئيس FIFA قائلاً: ”لقد حضرت جميع المباريات. دعني أقولها بكل بساطة وبكل وضوح: هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم FIFA على الإطلاق. لذلك فإن هذه النسخة تعد بالكثير في ما تبقى من عمر النهائيات العالمية.“ وأضاف: ”لقد قدمت المباريات كرة قدم جيدة جداً، داخل ملاعب من أروع ما يكون. لقد كنا نعلم ذلك من قبل. لكن علاوة على ذلك، فإن الجمهور كان مدهشاً. وقد كان متوسط المتفرجين 51 ألفاً.“

وواصل: ” بلغت أعداد المتابعين عبر الشاشات التلفزية أرقاماً قياسية، وقد تخطى العدد الملياري مشاهد، وهذا أمر مدهش. مليونان ونصف المليون يملؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف التي تحج للملاعب كل يوم، تشجع وتساند منتخباتها. إن الأجواء رائعة، والأهداف المسجلة ضرب من الخيال، والحماس لا يوصف، إضافة إلى المفاجآت “ .

