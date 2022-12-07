أثارت خطبة أصغر عروسين في مصر، حالة من الجدل، حيث أن العريس يبلغ من العمر 12 عامًا، في الصف السادس الإبتدائي، والعروس 10 سنوات، في صفها الرابع الإبتدائي.

وأعرب نشطاء عن غضبهم معتبرين أن ما حدث مهزلة وخطأ في حق الأطفال، مطالبين الجهات المسؤولة بمحاسبة أهلهم.

وكان الحفل بناء على رغبة جد العروسين، وذلك بسبب درجة التقارب بين العائلتين، فيما أوضحت الأسرة أنها ليست المرة الأولى التي تشهد العائلة خطوبة للأطفال، حيث أن هذا الأمر يحدث منذ زمن طويل، وأن الزواج بينهم يحدث بعد إتمام العروسة السن القانوني.