علق لاعب نادي الهلال والشباب والمنتخب سابقًا ناصر الشمراني، على عدم انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وقال ناصر الشمراني:”أنا أحب كريستيانو رونالدو وارتحت لعدم انتقاله للنصر لأنه سيهز ميزانية النصر”.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، علق على أنباء انضمامه لنادي النصر خلال فترة الانتقالات المقبلة، قائلا: غير صحيح

يذكر أن خوسيه دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية قال: كريستيانو رونالدو ناقش موضوع مستقبله منذ عدة أيام، وعلى حسب مصادري الخاصة المقربة من رونالدو، فالعرض الذي قدمه النصر السعودي، كان عرضا مهما جدا للاعب”.