أسعار العملات مقابل الريال اليوم 

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫94991 مقابل الريال الواحد 0٫25322

الدولار: 3٫76037 مقابل الريال الواحد 0٫26593

درهم إماراتي:1٫02376 مقابل الريال الواحد0٫97679

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫53595

دينار أردني:5٫30159 مقابل الريال الواحد 0٫18862

دينار كويتي:12٫25298 مقابل الريال الواحد0٫08161

دينار بحريني: 9٫97401 مقابل الريال الواحد0٫10027

الريال القطري:1٫03279 مقابل الريال الواحد 0٫96825

الدرهم المغربي:0٫35603 مقابل الريال الواحد 2٫81139

الجنيه المصري:0٫15265 مقابل الريال الواحد 6٫55111