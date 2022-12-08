كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي حاسب آلي، أخصائي هندسة برمجيات، أخصائي حاسب أول، أخصائي أول هندسة البرمجيات، كبير أخصائي هندسة البرمجيات.

وذكرت أن التخصصات المطلوبة: (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها، بينما التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/13هـ الموافق 2022/12/07م.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).