أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، كيفية علاج التهاب الجيوب الأنفية، لافتا إلى أن علاج التهاب الجيوب الأنفية القيحي مختلف.

وقال مياسنيكوف: “إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ومن الإفرازات القيحية وتضخم العقد الليمفاوية، مصحوبة بصداع، فهذا خطر كبير ويهدد بحصول مضاعفات. لذلك يجب في هذه الحالة استخدام المضادات الحيوية والتدخل الجراحي (عمل ثقب وتنظيف الجيوب الأنفية الملتهبة من القيح) وهذه هي الطرق التقليدية في علاج التهاب الجيوب الأنفية”.

وأشار إلى أن التهاب الجيوب الأنفية الحاد هو عدوى فيروسية، ولا يمكن علاجه باستخدام المضادات الحيوية، مضيفًا: “90 بالمئة من حالات التهاب الجيوب الأنفية فيروسية. أي لا فائدة من استخدام المضادات الحيوية في علاجها. لذلك إذا كان الشخص يعاني من الأعراض التالية: حمى خفيفة، احتقان في الأنف، وافرازات مخاطية وصداع وفقدان لحاسة الشم، فيمكن علاجه من دون استخدام مضادات حيوية خلال فترة أسبوع باستخدام قطرات أنفية مضادة للالتهابات”.

وتابع: “وبعد سبعة أيام إما تتحسن حالته أو تسوء أكثر، أو لا تتغير. فإذا تحسنت حالته، يكون قد شفى. ولكن إذا ساءت فيجب استخدام المضادات الحيوية والتدخل الجراحي. وإذا لم تتغير فيجب عليه الاستمرار باستخدام القطرات 10 أيام أخرى”، بينما يشخص الطبيب إصابة المريص بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما يعاني من انسداد الأنف مدة ثلاثة أشهر.