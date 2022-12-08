كشف مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض.

وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحلل أول إدارة الأداء، رئيس قسم البنية التحتية ومركز البيانات، مدير الحماية والدفاع – الأمن السيبراني، مدير تميز العملاء، كبير مخطط الحملات التسويقية.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]