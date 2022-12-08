أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.6 % مغلقا عند 10247 نقطة (+ 61 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد تراجع خلال جلسة اليوم بنحو 100 نقطة، قبل أن يرتد ويغلق على ارتفاع.

وأعلنت وزارة المالية أمس، الموازنة العامة للدولة للعام 2023 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2022.

وقدرت وزارة المالية النفقات بـ 1114 مليار ريال في عام 2023 والإيرادات بـ 1130 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 16 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 75 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 6.7 مليون سهم.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”سابك” و”معادن” و”التصنيع الوطنية” و”اللجين” و”السعودية للكهرباء”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم “سايكو” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 31.40 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ أغسطس 2021، وسط تداولات بلغت نحو 8.2 مليون سهم.

وتراجعت أسهم “النهدي” و”مجموعة تداول” و”الحفر العربية” و”أسمنت ينبع”، بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بأكثر من 7 %.