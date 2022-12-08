قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم، تعديل توقيت عدد من المباريات.
وأوضحت أنه جرى نقل مباراة الخليج والفيحاء من ملعب الأمير محمد بن فهد إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة والمقرر إقامتها الخميس المقبل 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة 9 من دوري روشن؛ وذلك لعدم جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد نظرًا لأعمال الزراعة الشتوية.
كما قررت اللجنة تعديل توقيت مباراة التعاون والخليج ضمن منافسات الجولة 12 لتقام عند الساعة 6:00م بدلاً من موعدها السابق 8:30م.
وقررت اللجنة أيضًا تعديل توقيت مواجهة الفتح والاتفاق ضمن منافسات الجولة 13 لتقام عند الساعة 3:30 عصرًا بدلاً من توقيتها السابق 6:00م؛ وذلك لتعارضهما مع مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.
قرارت نوعيه من لجنة المسابقات نقل مباراة الخليج الفيحاء ملعب الراكة بدل من ملعب الدمام خطوه جيده جدا كنت اتمنى ان يلعب الخليج على أرضه وسط جماهيره في سيهات لكن ربما عدم جاهزية ارضيه ملعب الخليج دفعت لجنه المسابقات أرجأ اللجنه إلى نقلها سيهات
قرارت نوعيه من لجنة المسابقات نقل مباراة الخليج الفيحاء ملعب الراكة بدل من ملعب الدمام خطوه جيده جدا كنت اتمنى ان يلعب الخليج على أرضه وسط جماهيره في سيهات لكن ربما عدم جاهزية ارضيه ملعب الخليج دفعت لجنه المسابقات أرجأ اللجنه إلى نقلها سيهات