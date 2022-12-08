في موقف إنساني قرر صانع المحتوي العُماني أحمد النوفلي الشهير بـ “أحمد باتو” باستضافة مشجع أرجينيتي في منزله بعدما نفدت أموال الأخير.

وكان الشاب الأرجنتيني قد أقر خلال لقائه مع مراسل إحدى القنوات ضمن تغطية فعاليات كأس العالم، بأنه سيعود إلى بلده لأنه لم يعد يمتلك أي أمول تكفي لتمديد إقامته لمشاهدة مباريات المونديال.

وفاجأه الشاب العماني بردة فعل تدل على كرم العرب وحُسن ضيافتهم، قائلا له: “ لن تعود إلى الأرجنتين وستقيم في بيتي، وهنا مرحب بك في كل منزل”.

وفرح الشاب الأرجنتيني كثيرا وكذلك المراسل من ردة فعل الشاب العماني كما احتضنه على الهواء مباشرة حيث يذاع اللقاء في الأرجنتين.