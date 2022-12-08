أنشيلوتي: رونالدو يحل المشاكل وقادنا للبطولات

قال مدرب ريال مدريد، الايطالي كارلو أنشيلوتي، إن لاعب فريقه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو يحل المشكلات ولم يتسبب في مشكلات كما يعتقد البعض.

وأضاف، ردا على الانتقادات التي طالت اللاعب خلال مشاركته مع منتخب بلاده، أنه لم يواجه أي مشكلة خلال الفترة التي درب فيه رونالدو.

ولفت إلى أن كريستيانو رونالدو يهتم بأدق التفاصيل، وكان من السهل جدًا تدريبه، مضيفا أن اللاعب يعد لاعب استنائي، وقاده الفريق للبطولات.

يذكر أن تقارير صحفية وصفت رونالدو بصانع المشاكل بسبب تقارير أشارت لرغبته في مغادرة معسكر البرتغال في قطر عندما علم بتواجده على مقاعد البدلاء أمام سويسرا.