وثق مقطع فيديو لحظة قيام نائبة في البرلمان التركي، بخلع حجابها ثم رميه على أرضية البرلمان، اعتراضا على العمليات العسكرية التركية.

وبين الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي النائبة في البرلمان التركي عن “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض رمزية طوسون، تخلع الحجاب ثم تقوم بإلقاءه على أرضية البرلمان، خلال كلمة ألقتها أثناء مشاركتها جلسة مناقشة الميزانية العامة في البرلمان التركي، مساء أمس الأربعاء.

وقالت رمزية طوسون: “لإنهاء الصراعات والحروب وإحلال سلام مشرف في هذه المنطقة الجغرافية، ألقي هنا حجابي في هذا المكان الذي تتخذ فيه جميع قرارات الحروب”، في محاولة منها للاعتراض على قيام تركيا بمحاربة التنظيمات التي تعدها “إرهابية” و”تهدد أمنها القومي”.