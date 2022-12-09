غيب الموت فنانة تونسية شهيرة بعد صراع مع المرض، وتعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة.

وتوفيت فايزة المحرصي بعد مرورها بتجربة صعبة جدا في شهر سبتمبر الماضي، وكانت قد شعرت بتحسن بحسب تصريحات سابقة لها، لكن المرض عاودها مرة أخرى.

وقالت زميلتها حنان الشقراني في تصريحات تلفزيونية، عن وفاة فايزة المحرصي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بحسب موقع موزاييك.

وكانت فايزة المحرصي قد دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها على مستوى الظهر.